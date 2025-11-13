Italia
Moldova Italia LIVE 0-0: insiste l’Italia
Moldova Italia: segui sintesi, tabellino e cronaca live del match delle Qualificazioni ai Mondiali 2026 delle 20.45 allo Stadio Zimbru di Chisinau
In campo alle 20.45 per la nona, e penultima, giornata delle qualificazioni ai Mondiali, Moldova Italia che si affrontano allo Stadio Zimbru di Chisinau, il Moldova.
Per gli azzurri, allenati da Gennaro Gattuso, sembra un destino ormai segnato verso il secondo posto del girone, ma l’opportunità di mantenere alto il morale e chiudere con orgoglio il percorso di qualifazione richiede una vittoria agli italiani contro una Moldova ultima nel girone. Segui il match LIVE con Calcionews24.
22′ – Cross da destra, colpo di testa di Raspadori con Zaccagni che lo anticipa in sforbiciata, palla fuori.
13′ – Ancora tentativo Italia, ma la Moldova se la cava.
11′ – Scamacca su punizione ci prova. Una deviazione regala un corner agli azzurri.
10′ – Problemi per Mancini.
6′ – Occasione Italia. Raspadori dalla sinistra entra in area e prova il diagonale, ma la Moldova libara con Cojuhar che respinge la conclusione.
3′ – Dumbravanu ammonito.
1′ – Si parte!
FORMAZIONI UFFICIALI
Moldova (3-5-2) – Cojuhar; Stefan, Craciun, Dumbravanu; Revenco, Perciun, Rata, Ionita, Reabciuk; Nicolaescu, Postolachi. A disposizione: Timbur, Avram, Cucos, Bitca, Bodisteanu, Damascan, Caimacov, Fratea, Bors, Forov, Bogaciuc, Platica. Commissario tecnico: Lilian Popescu.
Italia (4-4-2) – Vicario; Bellanova, Mancini, Buongiorno, Cambiaso; Orsolini, Cristante, Tonali, Zaccagni; Raspadori, Scamacca. A disposizione: Donnarumma, Carnesecchi, Dimarco, Locatelli, Ricci, Politano, Retegui, Gabbia, Frattesi, Esposito, Bastoni, Di Lorenzo. Commissario tecnico: Gennaro Gattuso.
Gabbia nel pre partita di Italia Moldova: «Vogliamo continuare la striscia positiva. Complimenti di Gattuso? Sono molto contento per questo motivo»
Riccio a Sky prima di Italia Moldova: «La squadra si è messa a disposizione. I giocatori al di là di quello che fanno nei loro club, ci hanno dato delle belle risposte»
Ultimissime
video
Comolli nuovo amministratore delegato della Juventus! Il commento sul nuovo incarico: «La Juventus deve crescere, ma senza perdere di vista la nostra storia e la nostra community»
Comolli nuovo amministratore delegato della Juventus! Le sue parole sulla sua visione per il futuro del club, dei progetti a...