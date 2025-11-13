 Moldova Italia: segui sintesi e cronaca live del match
Connect with us

Italia

Moldova Italia LIVE 0-0: insiste l’Italia

Avatar di Paolo Moramarco

Published

3 secondi ago

on

By

italia

Moldova Italia: segui sintesi, tabellino e cronaca live del match delle Qualificazioni ai Mondiali 2026 delle 20.45 allo Stadio Zimbru di Chisinau

In campo alle 20.45 per la nona, e penultima, giornata delle qualificazioni ai Mondiali, Moldova Italia che si affrontano allo Stadio Zimbru di Chisinau, il Moldova.

Per gli azzurri, allenati da Gennaro Gattuso, sembra un destino ormai segnato verso il secondo posto del girone, ma l’opportunità di mantenere alto il morale e chiudere con orgoglio il percorso di qualifazione richiede una vittoria agli italiani contro una Moldova ultima nel girone. Segui il match LIVE con Calcionews24.

22′ – Cross da destra, colpo di testa di Raspadori con Zaccagni che lo anticipa in sforbiciata, palla fuori.

13′ – Ancora tentativo Italia, ma la Moldova se la cava.

11′ – Scamacca su punizione ci prova. Una deviazione regala un corner agli azzurri.

10′ – Problemi per Mancini.

6′ – Occasione Italia. Raspadori dalla sinistra entra in area e prova il diagonale, ma la Moldova libara con Cojuhar che respinge la conclusione.

3′ – Dumbravanu ammonito.

1′ – Si parte!

FORMAZIONI UFFICIALI

Moldova (3-5-2) – Cojuhar; Stefan, Craciun, Dumbravanu; Revenco, Perciun, Rata, Ionita, Reabciuk; Nicolaescu, Postolachi. A disposizione: Timbur, Avram, Cucos, Bitca, Bodisteanu, Damascan, Caimacov, Fratea, Bors, Forov, Bogaciuc, Platica. Commissario tecnico: Lilian Popescu.

Italia (4-4-2) – Vicario; Bellanova, Mancini, Buongiorno, Cambiaso; Orsolini, Cristante, Tonali, Zaccagni; Raspadori, Scamacca. A disposizione: Donnarumma, Carnesecchi, Dimarco, Locatelli, Ricci, Politano, Retegui, Gabbia, Frattesi, Esposito, Bastoni, Di Lorenzo. Commissario tecnico: Gennaro Gattuso.

Related Topics:

Italia

Gabbia nel pre partita di Italia Moldova: «Vogliamo continuare la striscia positiva. Complimenti di Gattuso? Sono molto contento per questo motivo»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

23 minuti ago

on

13 Novembre 2025

By

Gabbia
Continue Reading

Italia

Riccio a Sky prima di Italia Moldova: «La squadra si è messa a disposizione. I giocatori al di là di quello che fanno nei loro club, ci hanno dato delle belle risposte»

Avatar di Paolo Moramarco

Published

30 minuti ago

on

13 Novembre 2025

By

Riccio
Continue Reading