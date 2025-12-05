Monaco, nuovo infortunio per Ansu Fati: a rischio il match decisivo di Champions! Si complica la stagione dello spagnolo, ma l’Atletico resta alla finestra

Monaco, nuovo infortunio per Ansu Fati: a rischio il match decisivo di Champions! Stagione che si complica, ma l’Atletico osserva

Brutte notizie per il Monaco: Ansu Fati non è stato a disposizione per la sfida di Ligue 1 contro il Brest, valida per la quindicesima giornata del campionato. Questo stop inatteso arriva dopo il buon finale di gara contro il PSG, dove Ansu aveva dato un contributo significativo alla causa del Monaco, mantenendo compatta la squadra nonostante l’inferiorità numerica. Tuttavia, il giovane attaccante ha dovuto affrontare un altro passo indietro in una stagione che non si sta rivelando semplice per lui.

Un momento difficile per Fati

L’ex Barcellona non segna da 5 ottobre, quando aveva messo a segno una doppietta su rigore nel Derby della Costa Azzurra contro il Nizza. Da allora, il suo minutaggio è diminuito drasticamente. Nelle ultime cinque partite, Fati ha iniziato titolare solo una volta, e quella gara è stata la pesante sconfitta contro il Rennes. Nonostante il talento indiscutibile, il suo impiego è stato limitato dal modulo 3-4-2-1 adottato dal tecnico Pocognoli, che preferisce schierare giocatori come Minamino e Golovin alle spalle di Folarin Balogun, che anche lui è stato indisponibile per la sfida contro il Brest.

Il bilancio stagionale e il mercato

Nonostante le difficoltà, Ansu Fati mantiene un bilancio positivo con 6 gol in 14 presenze, numeri incoraggianti per un calciatore che arriva da una stagione difficile, caratterizzata da continui stop e una mancanza di continuità. Sul fronte mercato, l’Atletico Madrid sta seguendo con interesse la situazione, valutando l’opzione di acquisto fissata a 11 milioni di euro, come riferito da As.

Il futuro prossimo: Champions League in vista

La grande incognita ora è legata alla sua disponibilità per la decisiva sfida di Champions League contro il Galatasaray. Sarà fondamentale capire, nei prossimi giorni, se Ansu Fati riuscirà a recuperare completamente e se riuscirà a essere convocato per il match di Champions. Il responso del weekend, insieme alle sensazioni che il giocatore avrà al rientro in gruppo, chiariranno se Pocognoli potrà contare su di lui per una partita così importante per il futuro europeo del Monaco.