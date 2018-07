La Roma fa fatica a trovare un nuovo esterno offensivo dopo Malcom, per questo si punta a rinforzare il centrocampo: Nzonzi piace, ma emergono difficoltà

Dall’esterno d’attacco al centrocampista centrale. La Roma ha cambiato strategia sul mercato e dopo aver visto sfumare ad un passo dal traguardo Malcom, ha deciso di puntare fortemente su un nuovo innesto nella mediana. Il motivo di questa scelta sta nel fatto che tutti i profili sondati dopo Malcom non hanno convinto economicamente Monchi. Da Neres a Bailey, ad esempio, per i quali Ajax e Bayer Leverkusen domandano almeno 50 milioni di euro. Così, il direttore sportivo della Roma ha deciso di incanale il suo budget intanto per il centrocampista.

Così oggi Monchi volerà a Dallas, dove raggiungerà la squadra e in particolare lo stato maggiore giallorosso formato da Pallotta e Baldini. Si terrà un vertice di calciomercato e si parlerà di Steven Nzonzi e delle eventuali alternative. Dalla Roma infatti filtra pessimismo per il centrocampista francese, nonostante l’accordo per un contratto quadriennale da 2,5 milioni netti a stagione. Ci sarebbe infatti un altro club pronto a offrire un ingaggio maggiore al calciatore: l’Arsenal di Unay Emery. Per Nzonzi sarebbe un’ottima soluzione poiché tutta la sua famiglia vive a Londra e lì potrebbe ritrovare l’allenatore che l’ha reso grande. Come alternative i giallorossi stanno valutando sia Barella del Cagliari (ma Giulini spara altissimo) che Herrera del Porto. In uscita ci sarebbe infine Maxime Gonalos, cercato da Everton e Crystal Palace.