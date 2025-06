Mondiale per Club, tra Al Ahly e Inter Miami è 0-0, ma che spettacolo. I migliori in campo sono i due portieri!

Il Mondiale per Club si apre con un pareggio. È terminata 0-0, infatti, la gara dell’Hard Rock Stadium di Miami, tra gli egiziani dell’Al Ahly e i padroni di casa statunitensi, ospiti anche se ospitanti per questo match, dell’Inter Miami.

Per gli statunitensi, non incidono nel risultato Messi e Suarez, ed anzi, è un rigore parato da Ustari a Mahmoud Trezeguet, al 43′, a salvare il risultato, con i due portieri protagonisti di una partita di ottimo livello nei 90 minuti a prendersi la scena.

Primo tempo in cui sono gli egiziani a rendersi protagonisti, pericolsosi già al 8′ con di Ashour salvato da Ustari, strepitoso nel tu per tu.

Più tardi, il portiere dell’Inter Miami si ripete, e al 31′ sulla punizione di Wessam Abou Ali respinge in corner deviando alta la conclusione dell’attaccante egiziano, mentre dalla battuta successiva del calcio d’angolo è Dari a sbattare sui riflessi di Ustari che compie un vero e proprio miracolo per fermare sullo 0-0 il match.

Sul finale di primo tempo l’episodio che può cambiare la partita, con il rigore per l’Al Ahly che Trezeguet si fa neutralizzare calciando alla sua sinistra, ma il portiere è bravo a ripetersi, bloccando la ribattuta dell’attaccante, poco freddo a ribadire in porta il pallone dopo la prima respinta.

Da questo momento si spengono gli egiziani e parte l’assalto statunitense, con l’Inter Miami che prova a chiudere in attacco il primo tempo, ma vede fermarsi sulla linea dall’intervento di Dari che anticipa Allende sul tiro cross che aveva superato El Shenawy.

Nella ripresa sono i giocatori in maglia rosa ad avere le occasioni più clamorose, Allende sbatte su El Shenawy non sfruttando al meglio l’indecisione difensiva egiziana al 51′, mentre Messi prova a rendersi pericoloso con una punizione al 64′ senza trovare la porta ma solo l’esterno della rete a fil di palo.

All’84 Messi, inventa per Picault subentrato da pochi minuti, ma El Shenawy alza in calcio d’angolo il suo colpo di testa, rispondendo alla buona prestazione di Ustanari con la stessa moneta.

Al 96′ è ancora il portiere degli egiziani a sigillare sullo 0-0 il match fermando la conclusoione mancina di Messi con un miracolo che grazie all’aiuto della traversa evita la vittoria dell’Inter Miami.

Le ottime prestazioni dei due portieri, dunque, risultano decisive nel risultato finale, con la partita che all’apparenza noiosa che ha regalato più emozioni di quanto si possa immaginare e due portiere che si sono presi la scena estinguendo anche le più clamorose occasioni da gol.

Risultato che però non favorisce nessuna delle due formazioni che in attesa del match tra Porto e Palmeiras, si dividono la posta in palio con un punto a testa che le costringerà a cercare punti nei prossimi match per provare a giocarsi l’accesso alla fase ad eliminazione diretta.