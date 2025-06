Mondiale per Club, il Bayern Monaco travolge Auckland: 10-0 per i bavaresi che iniziano subito forte

Il Bayern Monaco travolge l’Auckland e debutta al mondiale per club vincendo 10-0: gap troppo ampio tra bavaresi e neozelandesi

Il Bayern Monaco inaugura il suo Mondiale per Club con una prova di forza devastante, travolgendo l’Auckland City con un clamoroso 10-0. Il divario tra le due squadre si manifesta fin dai primissimi minuti: al 6’ è Coman ad aprire le marcature su calcio d’angolo, dando il via a un monologo tedesco che non lascia scampo alla squadra neozelandese. Tra il 18’ e il 22’ arrivano altri tre gol: Boey, al primo centro con la maglia bavarese, Olise e ancora Coman portano il risultato sul 4-0. Il dominio dei ragazzi di Kompany prosegue con la doppietta personale di Olise al 44’ e il sigillo di Müller nel recupero del primo tempo, per un parziale già pesantissimo di 6-0.

Nella ripresa, il copione non cambia. Con l’ingresso di Musiala, il Bayern affonda ulteriormente il colpo: il giovane talento tedesco mette a segno una tripletta tra il 68’ e l’84’, approfittando anche di una serata disastrosa del portiere Tracey. Müller firma la sua doppietta personale all’89’, chiudendo sul 10-0 un match che entra di diritto nella storia della competizione. Mai il Bayern aveva segnato così tanto in una gara ufficiale di respiro internazionale. Per Kompany e i suoi, un esordio da sogno che lancia un messaggio chiaro alle contendenti: i campioni di Germania vogliono dominare anche il mondo.