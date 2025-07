Mondiale per Club, Palmeiras Chelsea: non basta la magia di Estevao ai brasiliani. I Blues sfideranno il Fluminense in semifinale!

Mondiale per Club, Palmeiras Chelsea: sblocca Palmer, pareggia Estevao con una magia, ma in semifinale vanno gli inglesi!

Il primo gioiello su azione di Cole Palmer, la prima magia di Estevao, l’esordio di Joao Pedro negli inglesi. Nella notte italiana, e serata statunitense, il Chelsea vince 2-1 contro il Palmeiras e stacca il pass per la semifinale del Mondiale per Club.

Decisive, per gli inglesi, le reti di Palmer e l’autorete di Giay sul cross di Gusto, prima e dopo il gol meraviglioso di Estevao, che contro la squadra proprietaria del suo cartellino, inventa il pareggio brasiliano in uno spazio di campo visivo ridotto e inaspettato.

Cronaca

Ma andiamo con ordine. L’approccio al match è decisamente migliore per la squadra di Maresca che in avvio schiaccia i brasiliani e già dopo 4 minuti impegna Weverton con Palmer che prende le misure per quello che accadrà circa dieci minuti più tardi, quando, servito da Chalobah, riceve al limite dell’area di rigore e dopo aver superato 3 avversari, libera il mancino sul secondo palo, battendo alla propria destra il portiere brasiliano per l’1-0 che sblocca il match.

Nel corso del primo tempo, il Chelsea cerca il raddoppio, ma le conclusioni di Cucurella, Enzo Fernandez e Nkunku non impensieriscono Weverton, mentre al 42′ arriva il primo vero squillo del Palmeiras, con Vanderlan che di testa non sorprende Sanchez dopo il cross di Estevao.

Nella ripresa, però, l’atteggiamento dei brasiliani cambia, con la squadra sudamericana che spinge alla ricerca del pareggio, che di fatto arriva al 53′. Rios serve Estevao nella zona destra dell’area di rigore del Chelsea. L’attaccante ringrazia e dopo essersi portato verso il fondo del campo calcia ad incrociare con il destro superando Sanchez con una traiettoria magica, che sbatte sulla traversa e si infila in porta alle spalle del portiere degli inglesi.

Il Palmeiras nella ripresa si conferma diverso e prova con due conclusioni dalla distanza anche ad avvicinare la vittoria, senza successo.

All’82, infatti, su un cross di Malo Gusto da sinistra, la deviazione sfortunata di Giay supera Weverton riportando avanti il Chelsea che poi nel finale capisce di dover provare a chiudere il match andando vicina anche al terzo gol.

Prima, infatti, Madueke scheggia il palo alla destra del portiere brasiliano che respinge sul legno il mancino da poco dentro l’area di rigore del giocatore del Chelsea al 93′. Poi, un minuto più tardi, Joao Pedro scarica con il destro una conclusione dalla stessa zolla di campo, impegnando alla respinta in corner il portiere brasiliano.

Sarà l’ultima sfida del match che si conclude, dunque, 2-1 a favore del Chelsea, che adesso vola in semifinale, dove affronterà i brasiliani della Fluminense dalla parte sinistra del tabellone del Mondiale per Club, sempre più vicino alla sua conclusione.