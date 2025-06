Mondiale per Club, i risultati della notte: vince l’Atletico contro il Seattle. Sorpresa Psg, sconfitto 0-1 dal Botafogo

Mondiale per Club, i risultati della notte: in campo il girone B con le vittorie di Atletico e Botafogo su Seattle e Psg

Nella notte tra giovedì e venerdì 19 e 20 giugno, sono scese in campo per la seconda giornata del Mondiale per club le quattro squadre appartenenti al girone B, con l’Atletico Madrid ospite del Seattle al Lumen Field di Seattle, mentre a Pasadina, il Psg, Campione d’Europa in carica, ospita il Botafogo al Rose Bowl Stadium.

Seattle Sounders – Atletico Madrid

Nessuna sorpresa nel match di mezzanotte con l’Atletico che supera in scioltezza per 3-1 il Seattle grazie alla doppietta di Barrios e alla rete di Wistel ottenendo la prima vittoria del suo Mondiale per Club.

A sbloccare la gara è proprio Barrios che con un gran destro dal limite dell’area, colpisce la traversa che aggiusta in porta la traiettoria del pallone, su assist di Simeone, e sblocca il punteggio dopo 11 minuti.

Arrivano nel secondo tempo le altre reti del match, con l’Atletico che raddoppia a inizio ripresa, quando da calcio d’angolo, uno schema libera la conclusione al volo di Marcos Llorente da fuori area. Lo spagnolo non è fortunato come il compagno di squadra, autore del gol precedente, e la traversa respinge fuori dalla linea di porta il pallone, dove arriva Wistel che da pochi passi sigla il 2-0.

La risposta del Seattle appena 3 minuti più tardi, con Rusnak che raccoglie il pallone al centro dell’area di rigore, e sigla in girata l’1-2, che illude i padroni di casa in una possibile rimonta con il suo secondo centro nella competizione.

Ma le speranze degli statunitensi, si spengono appena 5 minuti più tardi, con Barrios che sulla respinta difensiva in area degli statunitensi, sigla al volo la rete del 3-1 finale.

Paris Saint-Germain – Botafogo

Risultato a sorpresa, invece, nel match delle 3, dove i campioni d’Europa in carica, del Paris Saint-Germain, scivolano per 1-0 contro il Botafogo in quel di Pasadena.

I francesi dominano l’incontro, ma non riescono a superare l’ottima difesa brasiliana che regge l’impatto iniziale, con le conclusioni di Vitinha e Kvaratskhelia e si porta in vantaggio al 35′ con il gol di Igor Jesus, lanciato a tu per tu contro Pacho e Beraldo, e che da fuori area libera il destro per superare Donnarumma siglando l’1-0 che deciderà l’incontro.

Nel corso del secondo tempo, i parigini avranno altre chance per provare a pareggiare l’incontro, ma l’ottima prestazione di John, portiere dei brasiliani, impedisce alla squadra di Luis Enrique di strappare anche un punto dal match.

Classifica del girone

Con questo risultato il gruppo B vede volare in vetta solitaria il Botafogo, con 6 punti in 2 gare, avanti al duo europeo Paris Saint-Germain e Atletico Madrid, ferme a 3 punti. Chiude a 0, invece, il Seattle, avversaria del Psg nell’ultimo match.