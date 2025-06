Mondiale per Club, i risultati della notte: vincono Bayern Monaco ed Esperance, Los Angeles FC aritmeticamente fuori

Nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 giugno scendono in campo le partite della seconda giornata del Mondiale per Club, che hanno visto protagoniste gli statunitensi del Los Angeles FC ospitare l’Esperance, squadra tunisina, nel gruppo D; e il Bayern Monaco sfidare il Boca Juniors per il gruppo C.

Los Angeles FC – Esperance

Ad aprire le danze la gara del gruppo C, giocatasi a mezzanotte italiana, con i tunisini che partono meglio e al 3′ minuto Belaili deve subito fare i conti con Lloris che con un ottimo intervento evita lo svantaggio ai suoi.

Passano pochi giri di lancetta e al 10′ minuto ancora l’Esperance manca il gol del vantaggio, con Rodrigues che sbatte contro il palo alla sinistra del portiere degli statunitensi, con una conclusione al volo.

A inizio ripresa, sono ancora gli africani a rendersi pericolosi, con l’arbitro che grazie all’ausilio del VAR, rimuove un calcio di rigore al 50′. L’Esperance, però, procede ai suoi ritmi e al 70′, grazie ad una bella azione personale di Belaili, dalla sinistra, trova il gol del meritato 1-0 che poi deciderà il match.

La partita però non smette di dare spettacolo e all’79’ ancora Belaili ha l’occasione di raddoppiare, ma dopo aver scartato Lloris, l’attaccante della squadra tunisina si defila troppo, perdendo l’attimo per calciare, e appoggiandosi al limite dell’area Guenichi che vede respingersi la conclusione sulla linea da un difensore dell’LAFC.

Nel finale, al 98′, il VAR interviene ancora a favore degli americani, concedendo un calcio di rigore al club di Cherundolo. Alla battuta, al 101′, Bouanga, che calcia centrale rasoterra e si fa respingere dai piedi di Said la conclusione del possibile 1-1.

Bayern Monaco-Boca Juniors

Nel match del gruppo C, il Bayern Monaco flirta già in avvio con il vantaggio con Olise protagonista di un meraviglioso gol olimpico annullato per un fallo ai danni del portiere del Boca Juniors Marchesin, ma la formazione tedesca mantiene alto il ritmo e al 18′ con Kane sblocca la gara sfruttando un buco difensivo argentino.

A riposo 1-0, Merentiel si rende pericoloso nella ripresa con un’azione personale meravigliosa in cui si inventa un dribbling in mezzo a due avversari e con il destro a tu per tu con Neuer, lo batte calciando in diagonale verso il secondo palo con il destro.

L’illusione del pareggio per il Boca, però, dura solo qualche minuto, con il Bayern che torna a spingere nel finale e che al minuto 84, sigla il 2-1 definitivo. Kane in mischia tocca fuori per Olise che con il mancino pesca l’angolino basso alla destra di Marchesin e chiude l’incontro.

Classifiche

Nel girone C il Bayern Monaco comanda indisturbato con 6 punti in 2 partite e la qualificazione certa agli ottavi di finale. Sono 4 i punti del Benfica che adesso attende il Bayern per cercare la qualificazione ai danni del Boca Juniors, 3° con 1 punto e il match contro Aukland, già eliminato, ancora da disputare.

Per quanto riguarda il gruppo D, invece, a sorpresa sono gli statunitensi del Los Angeles FC ad abbandonare la competizione con 0 punti in 3 partite e gli scontri diretti persi contro Esperance e Chelsea subito avanti a quota 3. In vetta, invece, certo del passaggio del turno, il Flamengo, autore di 2 vittorie e 6 punti. Prossimo turno che vedrà Chelsea e Esperance giocarsi la qualificazione nello scontro diretto.