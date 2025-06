Mondiale per Club, la vetrina ha acceso i riflettori: il nuovo gioiello brasiliano è pronto per il grande salto in Inghilterra (Roma e Juve in seconda fila) - Calcio News 24

Mondiale per Club, la vetrina dietro il nuovo gioiello brasiliano. La situazione degli ultimi giorni

La vetrina del nuovo Mondiale per Club ha emesso il suo primo, grande verdetto. Il nome sulla bocca di tutti è quello di Wesley França, terzino destro classe 2003 del Flamengo, che con le sue prestazioni ha letteralmente incantato gli osservatori internazionali.

A conferma di ciò, dall’Inghilterra arriva una notizia lanciata dall’autorevole The Telegraph: diversi club della Premier League avrebbero messo il giovane brasiliano in cima alla loro lista dei desideri per la sessione di mercato estiva.Le partite giocate nel torneo mondiale hanno mostrato un giocatore completo e maturo nonostante la giovane età. Wesley ha impressionato per la sua instancabile spinta sulla fascia, la precisione nei cross e una solidità difensiva che ha neutralizzato attaccanti ben più esperti. Non è più solo una promessa del calcio brasiliano, ma una certezza che ha superato a pieni voti l’esame più difficile: quello del palcoscenico globale.

Secondo il quotidiano britannico, club come West Ham e Crystal Palace, sempre attenti a talenti pronti a esplodere, avrebbero già avviato i primi contatti esplorativi. A differenza di altri club brasiliani, il Flamengo ha una maggiore forza economica e non ha l’urgenza di vendere, ma di fronte a un’offerta “irrinunciabile” potrebbe vacillare. Si parla di una valutazione che, dopo l’exploit al Mondiale per Club, potrebbe facilmente superare i 35 milioni di euro. L’assalto inglese a Wesley è appena iniziato.