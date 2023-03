Montella sul terremoto in Turchia: «Vi assicuro che dal vivo lo strazio supera ogni immaginazione»

Vincenzo Montella, ex giocatore e ora allenatore, ha parlato del terremoto vissuto in prima persona in Turchia

Vincenzo Montella, ex giocatore e ora allenatore, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del terremoto vissuto in prima persona in Turchia.

TERREMOTO – «Il pensiero dei giocatori è sempre per le famiglie rimaste lì. Siamo professionisti e vogliamo regalare qualche distrazione, ma è molto difficile giocare anche perché il campionato è diventato una corsa a ostacoli. Partite vinte a tavolino, stop del torneo: è chiaro che però siano sciocchezze rispetto a quello che è successo. Famiglie distrutte, genitori che piangono ì propri figli, bambini rimasti orfani. Persone che hanno perso in pochi minuti tutto ciò che avevano costruito in una vita intera di sacrifici. Vi assicuro che dal vivo lo strazio supera ogni immaginazione».