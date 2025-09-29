Monza, finisce l’era Berlusconi: ufficializzato il nuovo CdA del club! Ecco il nuovo presidente, il comunicato

Monza Calcio: nuova era con Beckett Layne Ventures, addio definitivo all’era Berlusconi. Il comunicato del club

Il Monza Calcio apre ufficialmente un nuovo capitolo della propria storia. Dopo anni legati indissolubilmente al nome della famiglia Berlusconi, il club brianzolo è passato nelle mani di Beckett Layne Ventures (BLV), società internazionale di investimenti che lo scorso 25 settembre ha acquisito l’80% delle quote societarie. L’operazione prevede inoltre il rilevamento del restante 20% entro giugno 2026, sancendo così un controllo totale da parte del nuovo gruppo.

La fine dell’era Berlusconi e l’uscita di Galliani

Con questo passaggio di proprietà si chiude definitivamente un’epoca. Silvio Berlusconi, che aveva rilevato il Monza nel 2018 riportandolo rapidamente ai vertici del calcio italiano, lascia così il mondo del pallone. Contestualmente, anche Adriano Galliani, storico dirigente e artefice di molte operazioni di mercato, ha salutato il club. Galliani, già amministratore delegato del Milan per oltre trent’anni, era stato il volto manageriale del progetto biancorosso, contribuendo alla promozione in Serie A nel 2022. Di seguito il comunicato del club:

COMUNICATO – “AC Monza comunica che l’Assemblea dei Soci della Società tenutasi in data odierna ha nominato, inter alia, il nuovo Consiglio di Amministrazione del Club.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione è composto da:

(i) Lauren Crampsie, che è stata nominata Presidente di AC Monza;

(ii) Mauro Baldissoni;

(iii) Brandon Gabriel Berger;

(iv) Kirk Galiani;

(v) Rocco Strazzella;

(vi) Gianluca Iuliano;

(vii) Fabrizio Ferrara

Successivamente, si è riunito il nuovo Consiglio di Amministrazione che ha nominato Mauro Baldissoni Amministratore Delegato.

La medesima Assemblea ha altresì nominato il nuovo Collegio Sindacale nelle persone di:

(i) Valeria Conti, Presidente del Collegio Sindacale;

(ii) Daniela Di Rienzo, Sindaco effettivo;

(iii) Alessandra Passarelli, Sindaco effettivo

e

(i) Manuela Patrizi, Sindaco supplente;

(ii) Giulio Cerquozzi, Sindaco supplente

Nel ringraziare i membri del Consiglio e i Sindaci uscenti, AC Monza rivolge ai componenti dei nuovi organi sociali un caloroso benvenuto e un augurio per il lavoro che li attende.”