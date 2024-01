Monza, Galliani: «Di Gregorio? Vedremo se richiamare Cragno»

Le parole di Adriano Galliani, ad del Monza, sulle condizioni fisiche di Di Gregorio in vista dell’Inter. I dettagli

Adriano Galliani, ad del Monza, ha parlato a margine dell’Assemblea di Lega.

DI GREGORIO – «È a Barcellona per un consulto, tra un’ora sapremo come sta. Mercato Vediamo il portiere come sta prima. Richiamare Cragno? Vediamo, io ho ancora speranza per Di Gregorio…Tra un’ora sapremo».

INTER – «Clima verso Monza-Inter? Non so che partita sarà, spero come l’anno scorso ma è difficile, l’Inter è fortissima ed è la favorita per la vittoria del campionato. È la prima della classe. Valentin Carboni? E incredibile, come 2005 in tutti i campionati europei solo pochi hanno fatto almeno 2 gol. Abbiamo capito che è straordinario e infatti l’Inter ce lo ha dato solo in prestito purtroppo. Palladino è bravissimo a far giocare sia lui che Colpani».

VAR – «Tutto migliorabile, è servito molto, sono assolutamente favorevole al Var. Chiaro poi che c’è dietro una persona, si può sbagliare o meno, succede. II Var è un aiuto e ha ridotto di moltissimo gli errori».