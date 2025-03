Monza, ancora un ko: la salvezza è sempre più lontana; Nesta le prova tutte, ma l’attacco non punge – le pagelle

Monza, le pagelle di Alessandro Nesta e dei migliori e peggiori dopo la sconfitta dei brianzoli contro il Cagliari: la retrocessione è sempre più vicina

Ancora un ko e il Monza è sempre più ultimo: contro il Cagliari i brianzoli non riescono a reagire al tris rossoblù: nonostante una buona partenza, al primo gol subito la squadra di Nesta si scioglie, incapace di trovare una reazione. Di seguito le pagelle del tecnico e del migliore e peggiore in campo per la Gazzetta dello Sport.

ALLENATORE – Nesta 6: «Nel primo tempo incarta il Cagliari, dopo il gol subito prova di tutto, ma i suoi non pungono».

MIGLIORE – Bianco 6.5: «Deve pensarci più la Fiorentina, che lo riavrà, che il Monza. Ci prova anche da fuori e cerca di innescare le punte».

PEGGIORE – Dany Mota 5: «Senza mordente, sembra bloccato. Non riesce più a far gol».