Monza, Palladino: «Dobbiamo ritrovare l’identità, su Sensi…»

Conferenza stampa Palladino, l’allenatore del Monza ha parlato in vista della sfida all’Empoli: le dichiarazioni

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato alla vigilia della sfida con l’Empoli.

PAROLE- «Questa settimana abbiamo lavorato su ciò che non abbiamo fatto bene a Salerno. Ho visto un gruppo squadra carico e motivato. Abbiamo analizzato i nostri errori, ci teniamo a riprendere ciò che di buono abbiamo fatto fino adesso. Se devo essere pignolo sul 2-0 in favore della Salernitana abbiamo perso l’identità, questo non mi è piaciuto. Sensi? Questa settimana l’ho visto molto meglio, ce l’ha messa tutta per rientrare. Ho centellinato le sue presenze perchè avevo il timore di ricadute. Non ha i 90 minuti nelle gambe ma è a disposizione. Mota Carvalho invece ha avuto una distorsione alla caviglia, i tempi di recupero non saranno lunghissimi».