Monza, Palladino: «I miei calciatori meritano la Nazionale»

Le parole di Raffaele Palladino, allenatore del Monza, dopo la vittoria casalinga contro l’Empoli. I dettagli

Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa dopo il successo del Monza per 2-1 contro l’Empoli.

PAROLE – «C’è un CT come Mancini bravissimo che ho conosciuto a Coverciano, un piacere conoscerlo. Ci sono tanti italiani che sono bravissimi e sarebbe riduttivo fare nomi. Il Monza nel suo complesso sta facendo bene. Ciurria è stata la sopresa, per me e per questo campionato. Pessina è una conferma e merita di stare in Nazionale e Izzo quest’anno, dopo ciò che aveva vissuto a Torino, ha alzato tanto il livello. Importante anche Sensi, tutti possono ambire all’Italia. Io spero il più possibile perchè per noi del Monza è un orgoglio. Galliani è andato a pregare al Duomo, da un senso alle nostre vittorie. A me piace molto e mi fa tanto effetto».