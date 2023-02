Monza, Petagna: «Vinta con voglia e fame, siamo pronti per il Milan»

Le parole di Andrea Petagna dopo la vittoria del Monza: «Finalmente sto bene, quando stai bene fisicamente stai bene mentalmente»

Andrea Petagna ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Monza. Di seguito le sue parole.

VITTORIA – «L’abbiamo vinta con i ragazzi entrati nel secondo tempo, con la voglia e la fame di raggiungere il risultato. Siamo rimasti lì fino all’ultimo minuto e l’abbiamo portata a casa. Siamo un bellissimo gruppo, abbiamo un allenatore incredibile e poi la domenica andiamo forte e otteniamo i risultati, Sabato affrontiamo una squadra fortissima come il Milan».

COME STA – «Finalmente sto bene, quando stai bene fisicamente stai bene mentalmente. I risultati poi si vedono in campo, mi sento al top della forma».

DONATI – «Grande gol di Giulio, spero che domani non nevichi».

PROSSIMA SFIDA CON IL MILAN – «É una partita emozionante, non solo per me ma per tanti dell’ambiente. Faremo una grande partita».