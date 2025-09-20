 Monza Sampdoria: si avvicina la super sfida di Serie B: le probabili formazioni
Monza Sampdoria: si avvicina la grande sfida di Serie B: le probabili formazioni e le scelte di Bianco e Donati

Manca poco al calcio d’inizio di Monza-Sampdoria, sfida valida per la quarta giornata di Serie B 2025/26, in programma questa sera all’U-Power Stadium. Due squadre con obiettivi diversi ma entrambe determinate a conquistare punti preziosi: il Monza per consolidare il rendimento casalingo, la Sampdoria per invertire un avvio di stagione complicato.

Monza: Bianco punta sul 3-4-2-1

Il Monza di Paolo Bianco – tecnico classe 1977, ex difensore con esperienze in Serie A e B – dovrebbe confermare il modulo 3-4-2-1. In porta ci sarà Mamadou Thiam, estremo difensore senegalese affidabile e protagonista di una solida scorsa stagione in cadetteria.

La linea difensiva a tre sarà composta da Filippo Delli Carri (centrale fisico e abile nel gioco aereo), Armando Izzo (esperto difensore ex Torino) e Tommaso Lucchesi (giovane in crescita).

A centrocampo spazio a Giulio Birindelli (esterno di spinta), Matteo Pessina (capitano e regista della manovra), Pedro Obiang (centrocampista di equilibrio con lunga esperienza internazionale) e Gabriel Azzi (laterale rapido e offensivo).

Sulla trequarti agiranno Dany Mota (attaccante tecnico e imprevedibile) e Gianluca Caprari (giocatore di fantasia e finalizzazione), pronti a supportare l’unica punta Alvarez, centravanti argentino incisivo in area di rigore.

Sampdoria: Donati conferma il modulo

La Sampdoria di Massimo Donati – ex centrocampista con oltre 400 presenze tra Serie A e campionati esteri – dovrebbe schierarsi anch’essa con il 3-4-2-1. Tra i pali Arnaud Bodart Coucke, portiere belga reduce dall’esordio in maglia blucerchiata.

In difesa Alessandro Riccio (centrale giovane ma già affidabile), Dennis Hadzikadunic (nazionale bosniaco al debutto in campionato) e Vulikic (difensore roccioso).

A centrocampo Fabio Depaoli (esterno di corsa e cross), Oliver Abildgaard (mediano danese di fisico e interdizione), Liam Henderson (centrocampista scozzese di qualità) e Lorenzo Venuti (laterale duttile).

Sulla trequarti Antonín Barák (centrocampista offensivo ceco, forte negli inserimenti) e Lorenzo Cherubini (giovane talento) supporteranno Medjon Cuni, attaccante albanese in cerca di conferme.

Chiave tattica e fattori decisivi

La partita si preannuncia equilibrata: il Monza cercherà di sfruttare il fattore campo e la qualità offensiva, mentre la Sampdoria punterà su compattezza e ripartenze. Gestione del possesso, precisione sotto porta e solidità difensiva saranno determinanti per decidere l’esito del match.

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Delli Carri, Izzo, Lucchesi; Birindelli, Pessina, Obiang, Azzi; Mota, Caprari; Alvarez. All. Bianco.

SAMPDORIA (3-4-2-1): Coucke; Riccio, Hadzikadunic, Vulikic; Depaoli, Abildgaard, Henderson, Venuti; Barak, Cherubini; Cuni. All. Donati.

