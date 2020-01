Monza, visite mediche questa mattina per l’ex Juventus Mota Carvalho

Monza, nuovo rinforzo per il club fresco del pareggio di ieri nel derby contro il Como terminato 1-1

Tutto fatto in casa Monza per l’arrivo di Mota Carvalho. L’attaccante, classe 1998 della Primavera della Juventus, questa mattina si è sottoposto alle visite mediche di rito.

Come riporta Gianlucadimarzio.com il calciatore, in prestito alla Virtus Entella, ha collezionato 7 gol e due assist nella prima parte del Campionato di Serie C, Girone A. L’accordo è quello di un trasferimento a titolo definitivo.