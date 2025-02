Monza Torino, Ilic torna per il match? Le parole di Cairo, un retroscena e cosa filtra dal Fila

Monza Torino di Serie A si avvicina, vediamo la situazione relativa al granata Ivan Ilc, le parole di Urbano Cairo, i dettagli e cosa filtra dal Filadelfia

Smaltita e assimilata la vittoria per due reti a una contro il Milan, Paolo Vanoli si appresta a tornare al lavoro tra le mura del Filadelfia. Il successo ottenuto coi meneghini ha ‘spazzato’ via qualche nuvola grigia dalle parti della Mole, donato nuova linfa vitale al gruppo granata e relegato la delusione di Bologna (sfida persa allo scadere causa un autogol di Biraghi) ad un semplice ricordo. Da domani però, è tempo di un nuovo capitolo in Serie A per Valsic e compagni, da domani è tempo di pensare a Monza Torino. Così, alle gioie regalate dall’ultima apparizione casalinga subentrerà l’impegno quotidiano nel proprio centro sportivo.

A tal proposito, proprio in previsione della gara in programma in terra brianzola, Vanoli potrebbe poter contare su di una freccia in più nel proprio arsenale. Di chi parliamo? Naturalmente di Ivan Ilic. Il centrocampista granata è stato ad un passo da lasciare il Piemonte nell’ultima sessione di calciomercato. O forse anche meno, dal momento che l’ex Verona si era già imbarcato con un biglietto di sola andata per la Russia, prima che – per ragioni ancora non del tutto note – il trasferimento allo Spartak Mosca saltasse a pochi istanti dalla canonica firma.

Su quanto accaduto a Ilic si ha avuto modo di esprimersi anche lo stesso patron del Torino Urbano Cairo. Rispondendo ad una domanda di CalcioNews24 proprio ai margini del match col Milan l’editore ha confermato: «Ilic? E’ è tornato. È un giocatore fortissimo, il mister è ben lieto di averlo». Prima della chiosa: «Alla fine chiaramente deve ritornare in condizione, ma ha delle qualità notevoli. Avere un centrocampo con lui, Casadei, Ricci, Gineitis, Linetty e Tameze è importante e sono tutti molto giovani».

Insomma, salvo colpi di scena (il condizionale rimane comunque un prezioso alleato in questi casi) domani al Filadelfia anche Ilic prenderà parte alla seduta prevista agli ordini di mister Vanoli verso Monza Torino. Tutt’altra questione invece, sarà capire se il serbo riuscirà o meno a ritagliarsi uno spazio nell’arco della partita. Dopo le noie muscolari accusate a inizio gennaio e gli ultimi eventi che per ovvie ragioni gli hanno impedito di presenziare agli allenamenti, il classe 2001 dovrà per prima cosa ritrovare la giusta forma fisica. Solo a quel punto per lui si potrà pensare ad un completo reinserimento nel centrocampo sabaudo, scompartimento che ha visto però da poco approdare un interprete in più: Cesare Casadei.

