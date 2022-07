Monza, UFFICIALE il colpo Caprari: il comunicato del club brianzolo sull’attaccante

Gianluca Caprari è un nuovo giocatore del Monza.

L’attaccante è stato acquistato dall’Hellas Verona a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023, con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

Nato a Roma il 30 luglio 1993, cresce nel settore giovanile della Roma, con cui debutta tra i professionisti a 17 anni nella gara di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk del 8 marzo 2011. Due mesi più tardi fa il suo esordio anche in Serie A contro il Milan. Con i giallorossi colleziona 7 presenze e vince il campionato Primavera 2011, prima di essere girato in prestito al Pescara nel gennaio 2012.

In Abruzzo centra subito la promozione in Serie A con la squadra di Zeman, con cui gioca anche la stagione successiva, prima di essere riscattato interamente dalla Roma nel giugno 2013. L’avventura in giallorosso finisce a gennaio 2014, quando torna al Pescara, dove rimane per altre tre stagioni e mezza, centrando nel 2016 un’altra promozione in Serie A da protagonista, con 13 reti messe a segno. L’Inter lo acquista a luglio 2016, ma lo lascia in prestito al Pescara per un’altra stagione.

Nell’estate 2017 approda a titolo definitivo alla Sampdoria dove conferma tutto il suo talento, collezionando 82 presenze e 17 gol. Dopo i prestiti a Parma e Benevento, si trasferisce all’Hellas Verona dove gioca nella stagione 2021-22. Con 12 reti e 7 assist in 35 presenze di Serie A è tra i protagonisti del nono posto centrato dai gialloblù e si guadagna la chiamata in Nazionale, con cui debutta nella sfida di Nations League contro la Germania del 14 giugno.

Seconda punta, esterno d’attacco o fantasista, vanta complessivamente 212 presenze con 44 reti in Serie A.

Benvenuto Gianluca!