Moratti dice la sua dopo l’eliminazione dell’Italia: «Il KO in Bosnia è una botta bestiale per il movimento calcistico italiano. Stiamo facendo un grande errore su Pio Esposito»

Moratti, ex presidente dell’Inter, si è soffermato così sull’eliminazione dell’Italia dai Mondiali. Le sue dichiarazioni

Intervenuto a Napoli Network, Massimo Moratti – ex presidente dell’Inter – ha commentato l’eliminazione dell’Italia dai playoff Mondiali contro la Bosnia.

IL FALLIMENTO MONDIALE – «La terza mancata qualificazione ai Mondiali è un pensiero che ci attanaglierà per giorni, a tutti, nessuno escluso. Utilizzando parole meno formali: il ko in Bosnia è una botta bestiale per il movimento calcistico italiano. Fa male restare fuori ancora una volta, viviamo tutti di calcio, fa parte del tessuto della nostra nazione. Non nascondo che stanotte ho fatto fatica a prendere sonno perché pensavo e ripensavo alla partita persa ai rigori. I responsabili di questo devono sentire addosso il peso di questo momento: sì, bisogna resettare. Gravina sa parlare molto bene, è attento e legato alla prassi. Ma il calcio, come dicevo, è nel nostro dna e, quando ti va male, istintivamente dovresti fare un passo indietro. Chiedere scusa è una prova di forza, non di debolezza».

GATTUSO E PIO ESPOSITO – «Spiace anche per Gattuso, non sarebbe stato facile per nessuno al suo posto. Ha avuto coraggio ma ritengo sia stato un errore far calciare il primo rigore a Pio Esposito. Pio è un calciatore bravo, di grande speranza, ma gestire quel momento da un punto di vista emotivo deve essere stato terribile. Ha ottime doti ma continuare a paragonarlo ai super campioni è un grande errore».

RIFORMA DEI CAMPIONATI E DE LAURENTIIS – «Le parole di De Laurentiis? Non posso entrare in certi equilibri tra presidenti ma su un punto ha ragione: il campionato a 16 squadre sarebbe certamente più interessante».