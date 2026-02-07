Morto Pierangelo Belli: il mondo del calcio piange la scomparsa dello storico portiere del Milan. Aveva 81 anni

Morto Pierangelo Belli: è scomparso lo storico portiere del Milan. Aveva 81 anni, ecco il cordoglio per la dolorosa perdita

Il mondo rossonero si veste a lutto per la perdita di uno dei protagonisti di un’epoca irripetibile. Si è spento Pierangelo Belli, storico estremo difensore che ha legato indissolubilmente il suo nome all’epopea d’oro del Milan tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio dei Settanta. Classe 1944, Belli non è stato una semplice comparsa, ma un attore coprotagonista in quel film meraviglioso diretto dalla panchina da Nereo Rocco. Il “Paròn” sapeva di poter contare su di lui a occhi chiusi.

Il “dodicesimo” di lusso tra i giganti

Nelle sue sette stagioni in rossonero (dal 1966 al 1973), Belli ha collezionato 68 presenze ufficiali. Un numero che oggi potrebbe sembrare esiguo, ma che all’epoca certificava l’affidabilità assoluta di un portiere capace di farsi trovare pronto nonostante la concorrenza spietata. Davanti a lui, infatti, c’erano mostri sacri come Fabio Cudicini e Villiam Vecchi. Belli ha saputo ritagliarsi il suo spazio con umiltà e classe, diventando molto più di un semplice vice.

Un Palmarès leggendario e quella finale del ’67

La bacheca di Belli fa invidia ai più grandi campioni moderni. Con la maglia del Milan ha vinto praticamente tutto: uno Scudetto, due Coppe dei Campioni, una Coppa Intercontinentale, due Coppe delle Coppe e tre Coppe Italia. Proprio la coppa nazionale gli regalò una delle gioie più grandi da protagonista assoluto: il 14 giugno 1967, Belli difese la porta rossonera nella finale vinta contro il Padova per 1-0, apponendo la sua firma indelebile sul trofeo.

L’ultimo atto contro la Lazio

Il destino ha voluto che la sua avventura in rossonero si chiudesse in una delle partite più iconiche e discusse della storia del calcio italiano. La sua ultima apparizione risale al 21 aprile 1973, in quel Lazio-Milan terminato con le polemiche feroci per il gol di Chiarugi. Fu l’ultimo atto di un ciclo glorioso che lo aveva visto portare il Milan sul tetto del mondo. Oggi il club saluta un pezzo della sua storia, un portiere affidabile e un uomo che ha saputo onorare la maglia in ogni singolo minuto giocato.