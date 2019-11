Mourinho critica il Chelsea: «Mi preoccupano gli scontri con le big»

A dispetto del terzo posto in Premier League, il Chelsea non convince José Mourinho: lo scetticismo dello Special One

José Mourinho ha espresso alcune perplessità sul Chelsea, nonostante occupi al momento il 3° posto in Premier League e si trovi davanti a club come Arsenal, Manchester United, Manchester City e Tottenham. Ecco il suo intervento riportato da Sky Sport News 24.

«I giovani che sono arrivati in prima squadra si sono amalgamati perfettamente con top player come Willian e Kanté. Lampard sta facendo un ottimo lavoro, ma gli scontri con le big mi preoccupano. Ha perso due volte contro il Manchester United, ha perso in casa contro il Liverpool, ha subito 4 gol contro l’Ajax…».