Mourinho duro con Osimhen: «Non devo convincere nessuno. Temeva la concorrenza»

Josè Mourinho ha parlato di Victor Osimhen, obiettivo di mercato del Tottenham ma finito al Napoli in estate. Le sue parole.

«Non sono io che devo convincere un giocatore, è lui che deve convincere me. Se un giocatore ha paura di venire al Tottenham per la concorrenza, allora io non lo voglio. Se uno dice che non vuole stare in squadra con Harry Kane, Son, Lamela e Lucas, allora addio. Abbiamo il miglior attaccante di questo paese, non ci sono dubbi, ma un attaccante deve venire qui con ambizione. Se non ha ambizioni, non fa per noi».