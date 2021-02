Mourinho mai così male in carriera: la statistica non mente

Josè Mourinho vive un momento complicato con il suo Tottenham: il tecnico segna una statistica negativa nella sua carriera

Il Tottenham di Jose Mourinho vive un momento molto complicato: la squadra non gira e lo dicono anche i numeri. Una statistica, in particolare, segna il punto più basso del tecnico portoghese in carriera.

Come rivela Opta, il Tottenham ha subito 8 gol in due partite (5 con l’Everton e 3 con il Manchester City) che segnano la peggior prestazione difensiva di una squadra di Mourinho in due gare.