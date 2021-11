Mourinho: «Vina? Non ha ancora recuperato. Su Smalling e Diawara...»

José Mourinho ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Torino: le parole del tecnico della Roma

GIOCO – «Sì deve cercare di giocare in un modo in cui giochiamo noi, non dobbiamo portare il gioco in un’area dove sono confortanti».

VINA SMALLING E DIAWARA – «Calafiori non è pronto e nemmeno Vina. Smalling ha fatto bene a Genoa, per Vina è troppo presto. Perché Diawara? Perché no? La questione è sempre questa. Cristante e Veretout sono i due giocatori che hanno giocato sempre praticamente, per due motivi diversi oggi non sono disponibili. Mancini è un difensore che può giocare lì, però è un difensore, quindi gioca Diawara o Darboe».