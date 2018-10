José Mourinho risponde così ad un giornalista che gli aveva chiesto della conversazione con Zidane, scatenando le risate in sala

Non se la passa bene José Mourinho in quel di Manchester. Dopo le divergenze con Paul Pogba e i pessimi risultati con Derby County e West Ham, la gara di domani contro il Valencia potrebbe essere decisiva per la sua permanenza ad Old Trafford. Eppure, il tecnico portoghese sembra essere l’ultimo a preoccuparsi delle dicerie sul suo esonero e l’arrivo di Zidane.

Alla conferenza stampa di vigilia del match, gli viene infatti chiesto di una presunta telefonata tra lui e il tecnico francese. Mourinho, con il suo solito sarcasmo, chiede al giornalista di rivolgersi al suo collega seduto dietro di lui, responsabile di aver scritto la storia e di conoscere quindi tutti i particolari. Il portoghese prosegue, con il sottofondo di risate in sala, dicendo che il giornalista in questione gli avrebbe messo una spia nel telefono per sentire tutte le sue conversazioni. Insomma, il solito José Mourinho che non perde mai l’occasione di attirare su di sé l’attenzione, anche in un momento così delicato per la sua carriera.