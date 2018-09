Mourinho a rischio esonero: United sconfitto 1-3 dal West Ham

Altro pessimo risultato per José Mourinho dopo l’uscita dall’EFL Cup: Red Devils sconfitti all’Olympic Stadium, Anderson a segno

José Mourinho è sempre più vicino al baratro. Raramente il tecnico portoghese si era ritrovato in carriera in un momento così buio: un pareggio e due sconfitte nell’ultima settimana. Fuori dall’EFL Cup per mano del Derby County di Frank Lampard, il tecnico dello United subisce un’altra sonora lezione dal West Ham di Pellegrini. Gli Hammers hanno sovrastato i Red Devils nel gioco e nel carattere, firmando un 3-1 mai in discussione: Felipe Anderson e Arnautovic, con in mezzo l’autogol di Lindelof e la rete di Rashford, i mattatori del match.

Non bastava al Manchester United il clima teso tra José Mourinho e Paul Pogba, ora a destabilizzare l’ambiente sono anche i risultati che sembrano non arrivare. Non ci sarà neanche tempo di rifiatare, perché martedì all’Old Trafford arriva il Valencia di Marcelino per un match che sarà decisivo per il passaggio del turno di Champions League. José Mourinho non può più sbagliare, l’esonero è un rischio concreto: il tecnico dovrà risollevare la situazione dei Red Devils se non vuole abbandonare la città di Manchester.