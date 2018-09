Bollente la situazione in casa Manchester United tra il centrocampista francese e José Mourinho. Possibile l’esonero del portoghese.

Sprofonda in un baratro la relazione tra José Mourinho e Paul Pogba. La situazione sembrava in una fase di stallo, dopo la mancata cessione del francese e i gol di inizio stagione a riportare il sereno. Invece, in pochi giorni, è scoppiata la bufera. José Mourinho ha infatti “declassato” il centrocampista ex Juve, togliendogli il ruolo di vice-capitano. Ma non è finita qui: Pogba, in tribuna nel match perso dallo United contro il Derby County, ha pubblicato una Instagram Story in cui sembra deridere i Red Devils. Nel video pubblicato,il classe ’93 inquadra il campo ridendo insieme a due amici, chiedendo a uno dei due «What are you smiling», perché sorridesse. Un video che non è per niente piaciuto né a Mourinho né tantomeno ai tifosi del Manchester, che chiedono a gran voce la sua cessione.

A ulteriore testimonianza del gelo tra il tecnico portoghese e il centrocampista classe ’93, arriva un video direttamente dagli allenamenti dei Red Devils. Nella ripresa, Pogba e Mourinho si scambiano sguardi feroci lasciando immaginare che qualche parola pesante sia volata. Una situazione che non fa certo bene ai tifosi dello United, e che la dirigenza dovrà risolvere in qualche modo. Il pareggio con i Wolves e la sconfitta in EFL Cup potrebbero dare il giusto pretesto per esonerare il tecnico e riportare il sereno. Altrimenti bisognerà aspettare la sessione invernale per vendere il giocatore al miglior offerente.