Il centrocampista del Manchester United continua a mandare segnali alla Juventus. Bianconeri pronti all’assalto di Pogba

E se fosse Paul Pogba il prossimo colpo della Juventus? Il centrocampista classe ’93 del Manchester United non ha un rapporto idilliaco con José Mourinho ed è pronto a chiedere la cessione, anche a gennaio. Il calciatore, dopo l’ultimo turno di campionato, ha criticato apertamente l’allenatore portoghese: «Attaccare, attaccare, attaccare: avremmo dovuto giocare molto meglio contro i Wolves, siamo qui per attaccare e dovremmo farlo di più, quando giochiamo in quest’altro modo è tutto più facile per noi. Le squadre hanno paura quando giocano contro di noi e ci vedono attaccare, per questo dovremmo osare di più».

Secondo Tuttosport, la Juventus potrebbe pensare all’acquisto di Paul Pogba. Il centrocampista è sempre nei pensieri della Vecchia Signora e il calciatore si è già offerto ai bianconeri. Anche il Barcellona ci ha provato in estate e tornerà all’assalto a breve. Le parole del Polpo sono importanti e fanno capire lo scarso feeling con José Mourinho. Il centrocampista lancia messaggi poco velati e tanto chiari. Paul è pronto a lasciare lo United, la Juventus è pronta a riprenderselo. Potrebbe iniziare molto presto un duello Barça-Juve per il Polpo Paul.