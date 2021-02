Moviola Barcellona Psg: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per gli ottavi di finale della Champions League 2020-2021: moviola Barcellona Psg

L’episodio chiave della moviola del match tra Barcellona e Psg, valido per gli ottavi di finale della Champions League 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro olandese Kuipers



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Risultato che si sblocca al 27′ su calcio di rigore assegnato dall’arbitro Kuipers per un contatto in area tra Kurzawa e De Jong; sul lancio lungo di Messi, entrambi i calciatori corrono verso la palla e le gambe si incrociano sulla corsa con l’olandese che va a terra. Intervento sicuramente involontario, perché Kurzawa sta guardando il pallone ma negligente e dunque giusto concedere il penalty.

Al 43′ grandi proteste del Barcellona per un’entrata in netto ritardo di Gueyé su Busquets; il centrocampista transalpino era già stato ammonito e aveva già commesso un altro intervento in ritardo su cui Kuipers ha soprasseduto. Anche in questo caso l’arbitro olandese si limita ad un richiamo verbale facendo imbestialire il connazionale Koeman. Ovviamente Gueyé è rimasto negli spogliatoi all’intervallo perché Pochettino ha fiutato il pericolo e lo ha sostituito con Herrera.