Moviola Benevento Atalanta: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per la 17ª giornata di Serie A 2020/21: moviola Benevento Atalanta

L’episodio chiave della moviola del match tra Benevento e Atalanta, valido per la 17ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Manganiello



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Partita tranquilla per Manganiello malgrado la pioggia incessante al Vigorito di Benevento; protesta l’Atalanta in occasione dell’ammonizione comminata a De Roon al 16′; Gasperini e la panchina orobica non contestano tanto il provvedimento in sé quanto il fatto che il cartellino scatti al primo fallo commesso mentre al Benevento sono stati perdonati gli interventi irregolari di Foulon e Schiattarella su Ilicic dei primi 4′ di gara.