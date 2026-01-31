Moviola Cagliari Verona: l’espulsione di Sarr, il VAR sul gol di Kilicsoy. Gli episodi dubbi del match, il giudizio sull’operato di Bonacina

Moviola Cagliari Verona: gli episodi dubbi del match, valido per la 23ª giornata di Serie A 2025/26

Serata intensa all’Unipol Domus per l’arbitro Kevin Bonacina, chiamato a gestire una gara corretta dal punto di vista agonistico ma decisa da episodi disciplinari chiave e da un intervento cruciale della tecnologia proprio allo scadere della prima frazione di gioco. La vittoria per 4-0 dei sardi è netta, ma la direzione di gara ha inciso soprattutto sulla gestione dei cartellini in casa Hellas.

La gestione disciplinare: Sarr condanna il Verona La partita di Bonacina inizia subito in salita. Già al 6′ minuto, il direttore di gara è costretto ad estrarre il primo cartellino giallo all’indirizzo di Amin Sarr. L’intervento dell’attaccante veronese è in netto ritardo e troppo deciso: ammonizione sacrosanta che peserà come un macigno sul resto della gara. L’epilogo di questa gestione arriva al 51′, inizio ripresa. Sarr, nel tentativo di fermare una ripartenza pericolosa del Cagliari, commette un fallo tattico evidente. Bonacina non ha esitazioni: secondo giallo ed espulsione. Decisione ineccepibile: il fallo interrompe un’azione promettente (SPA) e, regolamento alla mano, scatta automatico il secondo provvedimento disciplinare.

Il giallo del 2-0: tre minuti di suspense L’episodio più complesso da decifrare avviene nel recupero del primo tempo. Al 45’+2′, Semih Kilicsoy insacca il raddoppio su assist morbido di Esposito. L’arbitro non convalida subito e si apre un lungo check con la sala VAR. Il dubbio riguarda la posizione di partenza dell’attaccante turco al momento del cross.

La tecnologia deve tracciare le linee per verificare se una parte del corpo valida per segnare (torso, testa o piedi) fosse oltre la linea del penultimo difensore. Dopo un’attesa di ben tre minuti, al 45’+5′, arriva il “green light” dalla sala video: la posizione è regolare, gol convalidato. Una procedura lunga che ha esteso il recupero fino al 47′, ma che ha portato alla decisione corretta.

Gli altri episodi Regolare il gol del vantaggio di Mazzitelli, il 3-0 e il 4-0 finale di Sulemana e Idrissi. Corretta anche la gestione dei contatti minori, come il fallo fischiato a Bernede al 19′ e la punizione concessa al Cagliari per fallo di Obert al 5′, dimostrando un metro di giudizio uniforme.