Moviola Como Cagliari, la rivelazione di Rocchi a Open Var: «Ecco come giudico la scelta sull’autorete di Valle». L’analisi dell’episodio

Moviola Como Cagliari, designatore arbitrale Gianluca Rocchi analizza l’annullamento del gol dei sardi. L’analisi dell’episodio a Open Var

Durante l’ultima puntata di Open VAR, Gianluca Rocchi, designatore arbitrale della Serie A, ha commentato l’episodio centrale della 11ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026 relativo al gol annullato al Cagliari nella partita contro il Como. Il contatto tra Marco Palestra (Cagliari) e Alex Valle (Como) ha generato confusione, con il gol inizialmente convalidato e poi annullato dopo alcuni secondi.

Le parole di Rocchi sull’episodio

Rocchi ha spiegato che la decisione di annullare il gol era corretta, sottolineando che l’arbitro e gli assistenti erano ben posizionati per valutare il contatto:

«Contatto Palestra-Valle? Era un gol da annullare in campo, arbitro ed assistenti erano posizionati bene. Dico questo perché Palestra toglie il piede d’appoggio a Valle».

Il designatore ha poi espresso il suo disappunto per il ritardo nell’annullamento del gol, che è stato deciso solo dopo 15 secondi di incertezza:

«Mi dà fastidio il fatto che non sia stato annullato se non dopo 15 secondi!».

La necessità di decisioni rapide e chiare

Rocchi ha evidenziato l’importanza di prendere decisioni in modo rapido ed efficiente durante una partita, in modo da evitare confusione tra i giocatori e il pubblico. Pur confermando che l’annullamento del gol era giusto, ha sottolineato la necessità di ridurre il tempo di attesa per evitare indecisioni.

Conclusioni: il ruolo del VAR e l’efficacia delle decisioni arbitrarie

L’analisi di Rocchi mette in luce l’importanza di un arbitraggio coerente e deciso, sia in campo che nell’uso del VAR, per mantenere il controllo del gioco e garantire decisioni tempestive. L’episodio di Como-Cagliari dimostra come anche un errore di tempistica possa avere un impatto sullo svolgimento della partita, e su come le tecnologie moderne possano essere utilizzate per correggere errori, ma solo se applicate correttamente.