Fiorentina News

Moviola Fiorentina Pisa, l’episodio arbitrale chiave della partita della giornata di Serie A

Arbitro Mariani

Moviola Fiorentina Pisa, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 26ª giornata del campionato di Serie A 2025/26

L’episodio chiave della moviola del match Fiorentina Pisa, valido per la 26ª giornata della Serie A 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro Mariani.

LA MOVIOLA

La moviola della sfida tra Fiorentina e Pisa è stata segnata da alcuni episodi chiave che hanno indirizzato il ritmo della partita. Al 13′ – Gol di Moise Kean è arrivato su un errore difensivo e ha sbloccato il match, senza che emergessero proteste decisive sul momento della rete; nel corso della prima frazione la Fiorentina ha costruito la maggior parte delle occasioni, con tiri pericolosi di Kean e Fagioli e un predominio nelle conclusioni (10–2 registrate a metà gara). L’arbitro Maurizio Mariani ha gestito diversi interventi ruvidi e fallosi — tra cui il giallo a Dodo al 47′ e la sanzione a Marius Marin al 62′ — mentre il contatto in area al 58′ su Michel Aebischer è stato valutato regolare, decisione che ha evitato l’assegnazione di un rigore al Pisa.

Nella ripresa la partita è rimasta viva grazie ai cambi e ad alcune occasioni clamorose: al 87′ Nicolas Andrade ha negato il pareggio con un intervento prodigioso su Cher Ndour, e fino al 90′ le sostituzioni hanno dato nuovo impulso a entrambe le squadre. Mariani ha mantenuto il controllo, sventolando cartellini quando necessario e lasciando proseguire il gioco in più occasioni per favorire la continuità; non si sono registrati interventi VAR decisivi che abbiano modificato l’andamento degli episodi principali. In sintesi, le scelte arbitrali hanno inciso soprattutto sulla gestione dei contrasti e sul ritmo del match, mentre le parate e le occasioni nel finale hanno impedito ulteriori cambiamenti nel risultato.

