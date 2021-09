Moviola Galatasaray Lazio: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per la 1ª giornata del gruppo E dell’Europa League 2021/22: moviola Galatasaray Lazio

L’episodio chiave della moviola del match tra Galatasaray e Lazio, valido per la 1ª giornata del gruppo E dell’Europa League 2021-2022. Dirige la sfida l’arbitro sloveno Jug.



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

8′ Giallo per Muslera – Lazzari si invola sulla fascia destra, Muslera non può che franargli addosso con un’uscita in scivolata: per l’ex Lazio è giallo.

44′ Marcao su Immobile – Pericoloso intervento in area di rigore di Marcao su Immobile. L’attaccante non riesce così a concludere in porta, ma per l’arbitro non c’è irregolarità. Il gioco prosegue.