Moviola Inter Atalanta: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave della moviola del match tra Inter e Atalanta, valido per la 26ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Mariani



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Episodio curioso al 10′; Mariani si avvicina alla panchina dell’Inter per parlare con Antonio Conte, reo di aver vivacemente protestato per un intervento ai danni di Lukaku fuori area; il fischietto di Aprilia esordisce con: “Mister siamo al 10′, io capisco il suo momento, lei capisca il mio, non era fallo”. Conte non accetta, continua a protestare finché il direttore di gara non estrae il cartellino giallo, al che il tecnico salentino torna a sedersi in panchina, esclamando stizzito: “Con tutto il bene che vi voglio però, venite qua a fare i protagonisti”.