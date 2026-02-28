Moviola Inter Genoa: Calhanoglu sfiora l’espulsione, mani di Amorim è rigore. I dettagli

Moviola Inter Genoa: l’episodio arbitrale chiave del match di San Siro valido per la 27ª giornata del campionato di Serie A 2025/26

L’episodio chiave della moviola del match Inter Genoa, valido per la 27ª giornata della Serie A 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro Fabbri.

LA MOVIOLA

Çalhanoğlu sfiora l’espulsione al 62’: con l’Inter scoperta dopo la ripartenza del Genoa, il turco stende Ekuban in una situazione potenzialmente devastante. L’intervento è falloso e Fabbri estrae il giallo, ma Çalhanoğlu era ultimo uomo e l’attaccante rossoblù avrebbe avuto metà campo libera per puntare Sommer. Episodio al limite, che avrebbe potuto pesare molto di più.

Rigore per l’Inter dopo un tocco di mano di Amorim: al 69’ Fabbri assegna senza esitazioni il penalty per il braccio largo del difensore sul cross di Luis Henrique. Fallo evidente e decisione ineccepibile, poi Calhanoglu dal dischetto firma il 2-0.

