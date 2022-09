L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 6ª giornata di Serie A 2022/23: moviola Inter Torino

L’episodio chiave della moviola del match tra Inter e Torino, valido per la 6ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Giovanni Ayroldi.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

50′ VAR SANABRIA – Cartellino rosso per l’attaccante, gomitata a Calhanoglu in uno scontro aereo. Ora Var per controllare l’episodio: l’arbitro Ayorldi cambia colore e il paraguayano viene ammonito

