Moviola Italia Irlanda del Nord, ecco tutti gli episodi dubbi della semifinale dei playoff Mondiali. Tutti i dettagli

L’Italia affronta l’Irlanda del Nord nella semifinale dei playoff Mondiali. In caso di vittoria, gli Azzurri giocheranno la finale in trasferta contro Galles o Bosnia per tentare il ritorno alla Coppa del Mondo dopo dodici anni; in caso di sconfitta è prevista un’amichevole contro la perdente dell’altra semifinale. Dirige l’olandese Danny Makkelie, arbitro che lascia andare molto il gioco e, al contempo, piuttosto deciso nel dialogo con i giocatori. Ecco cosa è successo nella partita.

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PRIMO TEMPO

Il primo fallo della gara lo commette Bastoni. Timide proteste di O’Neill per un fallo accordato a Politano, che in effetti riceve una manata. Prima mezzora molto corretta, Makkelie fischia poco e il giusto. Al 29′ su un corner c’è un dubbio di mani in mischia da parte dell’Irlanda del Nord, rapido check e nessuna segnalazione. Poco dopo disimpegno dei nostri avversari interrotto da Makkelie che viene colpito da un rilancio. Piccola polemica di Barella con Price, che lo colpisce con una pallonata quando la sfera era già fuori. Al 36′ sospetto mani di Politano, Makkelie lascia correre con celerità e ha ragione, non c’è assolutamente nulla. Al 45′ scintille per un contatto su Tonali che l’arbitro non punisce e poi un fallo di Galbraith su Mancini. Si va al riposo con 8 falli: 3 a carico dell’Italia, 5 per gli irlandesi.

SECONDO TEMPO

La ripresa inizia con una lamentela di Gattuso per un intervento su Tonali che non viene sanzionato. Proteste anche di Bastoni per il fischio di Makkelie su una ripartenza dell’Irlanda interrotta dall’azzurro. Al 58′ primo cartellino giallo per Bastoni che perde palla e cintura Donley. Extra-time di 3 minuti, coerentemente con una gara dall’andamento fluido e senza perdite di tempo: 11 falli degli azzurri, 9 degli irlandesi. Makkelie promosso abbondantemente in una sfida senza particolari problemi.