Moviola Juve Lazio: gol annullati e rimonte folli, la prestazione dell’arbitro Guida
Moviola Juve Lazio: gli episodi dubbi del match dell’Allianz Stadium, valido per la 24ª giornata di Serie A 2025/26
L’episodio chiave della moviola del match Juve Lazio, valido per la 24ª giornata della Serie A 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro Marco Guida.
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
La sfida dell’Allianz Stadium, affidata alla direzione arbitrale di Marco Guida, si trasforma in un thriller ricco di episodi da moviola. Il primo caso spinoso arriva al 26′: il tuttocampista olandese Teun Koopmeiners trafigge Ivan Provedel, ma la gioia viene strozzata dal VAR che ravvisa un fuorigioco attivo di Khephren Thuram, colpevole di ostruire la visuale al portiere laziale. Nessun rigore, invece, per il precedente contatto in area su Juan Cabal, giudicato regolare dal direttore di gara. Dopo il giallo al terzino inglese Charlie Taylor per trattenuta, la Lazio piazza un uno-due micidiale prima dell’intervallo: l’eterno Pedro punisce un errore in impostazione di Locatelli, seguito a ruota dal danese Gustav Isaksen, che brucia Andrea Cambiaso per lo 0-2 shock.
Nella ripresa, la Vecchia Signora di Luciano Spalletti reagisce con furia. Al 59′ Weston McKennie, incursore statunitense sempre pericoloso negli inserimenti, accorcia le distanze capitalizzando un cross perfetto proprio di Cambiaso. Il finale è incandescente: all’80’ Alessio Romagnoli viene ammonito per un fallo tattico sull’esterno ivoriano Jeremie Boga. Un minuto dopo, ancora McKennie trova la via del gol, ma la rete viene annullata per un offside millimetrico dell’americano. Serve il minuto 96 per l’apoteosi: proprio Boga, scatenato nel dribbling, serve l’assist decisivo per l’incornata vincente del difensore francese Pierre Kalulu, che fissa il 2-2 definitivo beffando i Capitolini di Maurizio Sarri all’ultimo respiro.
