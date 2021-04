L’episodio chiave del match valido per la 33ª giornata di Serie A 2020/21: moviola Lazio Milan

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

43′ GOL LAZIO ANNULLATO – Lazio in contropiede che parte con Correa, taglio vertivale per Lazzari che – a tu per tu con Donnarumma – scarica in porta col piatto. Orsato nega la gioia ai biancocelesti, annullando la rete per fuorigioco