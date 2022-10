Moviola Lazio Sturm Graz: l’episodio chiave del match

L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 4ª giornata di Europa League 2022/23: moviola Lazio Sturm Graz

L’episodio chiave della moviola del match tra Lazio e Sturm Graz, valido per la 4ª giornata della Europa League 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Stegemann.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Pessima direzione dell’arbitro Stegemann che per un eccesso di fiscalità espelle Lazzari per una lievissima sbracciata su Stankovic. L’episodio macchia la gara del fischietto tedesco che non è mai riuscito a tenere sotto controllo una gara nervosa fino dal calcio d’inizio.