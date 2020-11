Moviola Lazio Zenit: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per la 4ª giornata del gruppo F della Champions League 2020/21: moviola Lazio Zenit

L’episodio chiave della moviola del match tra Lazio e Zenit San Pietroburgo, valido per la 4ª giornata del gruppo F della Champions League 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro inglese Michael Oliver.



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

54′ Calcio di rigore per la Lazio – Barrios ferma in modo falloso Immobile che cerca la serpentina tra la difesa russa: non ha dubbi Oliver ad assegnare il penalty che però non ammonisce il giocatore dei russi.