Moviola Marsiglia Atalanta LIVE, l'episodio chiave del match di Champions League

Moviola Marsiglia Atalanta, l’episodio arbitrale chiave del match valido per quarta giornata della Champions League 2025/26

L’episodio chiave della moviola del match Marsiglia Atalanta, valido per la 4ª giornata di Champions League 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro José Maria Sanchez.

PRIMO TEMPO

Rigore per l’Atalanta al 13′: Lookman recupera palla, filtrante per Krstovic che sposta palla opportunamente, Rulli non può che franargli addosso. Laser su De Ketelaere al momento dell’esecuzione che l’ex portiere dell’Ajax va a neutralizzare con un gran tuffo sulla sua sinistra. Al 20′ Zappacosta avrebbe ragione su un corner, l’arbitro non vede la deviazione di Murilo. Ammonizione per Ederson che va in scivolata su un’impetuosa avanzata di Paixao, Sanchez concede il vantaggio giustamente e poi al termine dell’azione va a sanzionare l’atalantino. Proteste del pubblico per un intervento a gamba tesa di Zappacosta, nessun cartellino per Sanchez. Anche Ederson è polemico, mostra il pallone al direttore di gara per un tackle su Hojbjerg giudicato falloso. Si va al riposo con i padroni di casa che hanno commesso 6 falli, l’Atalanta 2 in più.

SECONDO TEMPO

A inizio ripresa ammonito Kossounou per pestone a Paixao, forse involontario ma assolutamente evidente, poco dopo Juric decide di richiamarlo in panchina per evitare rischi. Molto pronto Sanchez a interrompere il gioco per una pallonata in faccia subita da Pavard. Hien trattiene Greenwood, l’arbitro lo grazia dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo. Al 62′ Ahanor tiene il braccio attaccato al corpo su un pallone arrivatogli addosso. Inevitabile cartellino per O’Riley che trattiene la maglia con insistenza De Ketelaere per evitare una situazione in cui il Marsiglia era stato tagliato fuori da un rinvio di Carnesecchi. Check Var sul gol di Lookman piuttosto prolungato, rete annullata per fuorigioco di Krstovic nello sviluppo dell’azione. A un minuto dal termine Samardzic avanza, rientra sul sinistro e fa un grandissimo tiro a giro che determina lo 0-1; in precedenza, però, in area di rigore Ederson stoppa male il pallone che gli va contro il braccio: tante proteste, comprese quelle di De Zerbi che subisce un giallo, ma la rete viene convalidata. Gara dura, con 30 falli, prevalenza dell’Atalanta (17 a 13).