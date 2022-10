Moviola Milan Juve: l’episodio chiave del match

L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 9ª giornata di Serie A 2022/23: moviola Milan Juve

L’episodio chiave della moviola del match tra Milan e Juve, valido per la 9ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Orsato.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

1′ Inzia il match

25′ Ammonito Cuadrado – il giocatore della Juventus ferma in maniera irregolare la ripartenza di Brahim Diaz

30′ Protesta il Milan – i rossoneri chiedono un calcio di rigore per gomito largo su un tiro cross di Leao, il movimento scomposto del bianconero non è punibile secondo Orsato. Decisione confermata anche dopo un rapido consulto al Var

44′ Protesta la Juve – in più di un’occasione secondo i bianconeri Orsato ha lasciato correre il gioco erroneamente. Nello specifico le proteste sono per un possibile fallo di Theo su Cuadrado che porta ad un calcio d’angolo per i bianconeri. L’arbirto invita alla calma e fa proseguire. Fino ad ora ha fischiato il minimo indispensabile

45’+1 – Controllo del Var sul gol di Tomori – sotto la lente la posizione del giocatore del Milan dopo il tiro di Giroud e il controllo palla prima della conclusione

45’+ 1- Gol valido

45’+2′ – Finisce il primo tempo

46′ Inizia il secondo tempo

55′ Ammonito Brahim Diaz – il trequartista rossonero si è tolto la maglia per l’esultanza dopo il suo go, giallo per lui

72′ Protesta il Milan – in seguito ad una mischia su calcio d’angolo Bramer interviene a gamba alta impedendo a Rebic di colpire di testa, per Orsato non c’è nulla

79′ Timide proteste di Krunic – una sua conclusione all’interno dell’area di rigore bianconera è deviato dal braccio di Bremer, per Orsato non c’è nulla.

90’+3′ Ammoniti Tonali, Paredes e Kean – si scatena una piccola rissa con il centrocampista rossonero che finisce a terra. Orsato decide di ammonire i due biancoreri e l’8 del Milan

90’+4′ Finisce il secondo tempo