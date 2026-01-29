Connect with us

Moviola Monaco Juventus, Sánchez Martínez promosso dai giornali: giusto annullare il gol a Balogun

47 minuti ago

jose maria sanchez martinez

Moviola Monaco Juventus, Sánchez Martínez promosso dai giornali: giusto annullare il gol a Balogun. Gli episodi del match di Champions League

Il pareggio a reti bianche andato in scena allo stadio Louis II lascia in dote non solo un punto utile per la classifica, ma anche una direzione arbitrale priva di polemiche feroci. La sfida tra Monaco e Juventus, diretta dallo spagnolo José María Sánchez Martínez, viene promossa in blocco dai quotidiani sportivi italiani, che assegnano voti tra il 6 e il 6.5. Una partita definita dal Corriere dello Sport come “priva di particolari tensioni”, dove l’episodio cruciale si verifica al 14′ del primo tempo e viene gestito con lucidità dal direttore di gara.

L’arbitro annulla giustamente la rete del possibile vantaggio dei padroni di casa siglata da Folarin Balogun. L’attaccante statunitense, prima di battere a rete, si libera fallosamente di Pierre Kalulu, spingendo in modo evidente il duttile difensore della Vecchia Signora durante la corsa. Una decisione di campo corretta, supportata dal silenzio-assenso del VAR. Giudicate corrette anche le decisioni di non assegnare rigori in favore dei Bianconeri: né il contatto iniziale tra l’ex Denis Zakaria e Loïs Openda, né quello successivo che vede protagonista ancora la punta belga della Juve, sono stati ritenuti meritevoli della massima punizione.

Qualche sfumatura diversa emerge invece sulla gestione dei cartellini. La Gazzetta dello Sport sottolinea due dimenticanze nella prima frazione: mancherebbero i gialli per un pestone del fantasista russo Aleksandr Golovin ai danni dell’esterno portoghese Francisco Conceição e per un intervento del centrocampista olandese Teun Koopmeiners. Nella ripresa, il metro diventa più severo: giuste le sanzioni per il difensore tedesco Thilo Kehrer e per il mediano Mohamed Camara (falli duri su Openda). Divide invece l’ammonizione comminata a Kenan Yildiz: per il Corriere, il giallo al talento turco per un fallo in attacco è “eccessivo”. Ineccepibile, infine, la sanzione per il giovane montenegrino Vasilije Adzic e quella per proteste all’allenatore dei monegaschi, Sébastien Pocognoli.

