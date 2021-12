Moviola Napoli Empoli: l’episodio chiave del match

L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 17ª giornata di Serie A 2021/22: moviola Napoli Empoli

L’episodio chiave della moviola del match tra Napoli e Empoli, valido per la 17ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Marinelli.



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

62′ Gol annullato Napoli – Punizione in area di Mario Rui, azione confusa con Juan Jesus che mette in porta. Ma l’arbitro annulla il gol per fuorigioco proprio del brasiliano.

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A