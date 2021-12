Risultati e classifica Serie A LIVE: tutti gli aggiornamenti della diciassettesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi

Tutti gli aggiornamenti sulla diciassettesima giornata di Serie A che si svolgerà tra venerdì 10 e lunedì 13 dicembre: i risultati, la classifica e i marcatori delle partite.

Turno lungo nel massimo campionato che esordirà di venerdì con un derby della Lanterna da incubo per Genoa e Samp, in un periodo non proprio entusiasmante. Sabato con la Viola in casa e con le trasferte pericolose nel Triveneto per Juve e Milan. Stessa destinazione per l’Atalanta domenica pomeriggio, mentre verso sera Napoli e Inter avranno occasioni casalinghe per rinforzare la candidatura Scudetto. A chiudere, il posticipo del lunedì di Mou contro Thiago Motta.

Venerdì 10 dicembre

Genoa-Sampdoria 0-1 LIVE (7′ Gabbiadini)

Sabato 11 dicembre

Fiorentina-Salernitana ore 15

Venezia-Juventus ore 18

Udinese-Milan ore 20.45

Domenica 12 dicembre

Torino-Bologna ore 12.30

Hellas Verona-Atalanta ore 15

Napoli-Empoli ore 18

Sassuolo-Lazio ore 18

Inter-Cagliari ore 20.45

Lunedì 13 dicembre

Roma-Spezia ore 20.45

CLASSIFICA

Milan 38

Inter 37

Napoli 36

Atalanta 34

Fiorentina 27

Juventus 27

Lazio 25

Roma 25

Bologna 24

Hellas Verona 23

Empoli 23

Sassuolo 20

Torino 19

Udinese 16

Venezia 15

Sampdoria 15

Spezia 12

Genoa 10

Cagliari 10

Salernitana 8

