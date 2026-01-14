Connect with us

Serie A

Moviola Napoli Parma: dal gol annullato a McTominay al presunto rigore non concesso. Gli episodi dubbi al Maradona

Moviola Napoli Parma: gli episodi dubbi del match del Maradona, valido per il recupero della 16ª giornata di Serie A 2025/26

Una serata complicata non solo per gli uomini di Stellini, ma anche e soprattutto per la squadra arbitrale guidata dal signor Fabbri. La direzione di gara al “Maradona” di Napoli Parma ha scatenato le proteste dei padroni di casa e del pubblico partenopeo.

L’episodio del gol annullato Il primo episodio chiave arriva al minuto 13. Il Napoli passa con McTominay dopo un flipper in area, ma la gioia viene strozzata quasi subito. La posizione di partenza di Mazzocchi, autore dell’assist decisivo dopo il tocco di Lobotka, viene giudicata irregolare. La chiamata del fuorigioco appare corretta, seppur questione di centimetri: una decisione tecnica ineccepibile che però spezza l’entusiasmo iniziale degli azzurri.

Il caso del rigore richiesto Al 47’, subito in avvio di ripresa, si accendono le prime vere scintille. Sul tiro di McTominay, deviato da Circati, il Napoli chiede a gran voce il calcio di rigore per un presunto tocco di mano. Fabbri lascia correre e il VAR non interviene: la sensazione è che la deviazione sia avvenuta prima col corpo o che il braccio del difensore fosse in posizione congrua al movimento.

